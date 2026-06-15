「最高の交換材料」鈴木誠也に売り手転落のカブスが揺れる！？　飛び交う3…

鈴木誠也 最新情報
シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手が、トレード市場の目玉に浮上している。低迷するチームが今夏売り手に回る可能性が高い中、放出するなら同選手以上の候補は見当たらないと、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じている。
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鈴木は今季、57試合に出場して打率.255、10本塁打、28打点、31得点、OPS.772（出塁率.339 + 長打率.433）をマーク。
本来の打撃を下回るものの、直近では上向きの兆しがあり、同メディアは鈴木を「最高の交換材料」「近年屈指の安定打者」と評価した。
鈴木は今季限りでフリーエージェント（FA）となる見込みで、同じく去就が注目されるイアン・ハップ外野手と共に抜ける可能性があることも、トレード論の背景にある。
鈴木の具体的な移籍先として、同メディアは3チーム挙げた。
まず、一つ目のタンパベイ・レイズに関しては、弱点の外野を補うのに鈴木はうってつけだという。
そして、カブスは見返りとして、投手有望株のアンダーソン・ブリト投手とマイケル・フォレット投手の獲得を狙うべきだと提案している。
二つ目のサンディエゴ・パドレスに関しては、ラモン・ラウレアーノ外野手の今季絶望となる股関節の負傷により、外野補強が急務であることを指摘した。
パドレスのA.J.プレラー編成本部長が鈴木の獲得に動けば、カブスはミゲル・メンデス投手とキャッシュ・メイフィールド投手の2人を要求すべきだと主張。
3つ目はフィラデルフィア・フィリーズで、長く右翼の補強に苦しんできた同球団とは利害が一致する。
鈴木の代わりに、カブスは外野有望株のガブリエル・リンコネス・ジュニア外野手と、17歳のフランシスコ・レンテリア外野手の獲得が想定されるとのこと。
いずれもあくまで一案に過ぎないが、カブスの低迷が今後も続けば、鈴木の名がさらに取り沙汰されるのは避けられないだろう。
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