







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障や不振などにより離脱が長期化している選手がいる。リリーフ右腕のエバン・フィリップス投手もその一人だったが、いい意味で予想を裏切る展開になってきているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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フィリップスは昨季右肩故障で開幕に出遅れるも、4月中旬に復帰してからは7登板で防御率0.00と好投していた。ところが、6月上旬に右前腕の違和感を理由に再離脱すると、トミージョン手術を受け同年は終了。当初は、今季7月頃の復帰になると見込まれていた。











ただ、同メディアは「フィリップスは2月、1年650万ドルの契約でドジャースと再契約した。手術明けという状況を考えると、当時は割高な契約に思われた。多くのファンは仮に復帰できたとしても、戻ってくるのは今季終盤になるだろうと考えていた。しかし、その予想は外れた。チームは今月初め、リハビリ登板のためにひっそりと彼を3Aに送り出した。そして、彼は既に3イニングを無失点に抑えている」と言及。



続けて、「彼が誰も予想していなかったほど、早く復帰に近づいているのは嬉しい驚きだ。ファンは今なお彼の全盛期の活躍を鮮明に覚えており、もしかすると今年が本来の姿を取り戻す年になるのかもしれない」と期待を寄せている。





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