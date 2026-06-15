「野球界屈指の大躍進」村上宗隆を欠いても止まらない！？　悪夢の121敗か…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、グレード2の右ハムストリング肉離れにより故障者リスト（IL）入りしている。それでも主砲を欠く間もチームは勢いを失っていない。この躍進は本物なのかと、米メディア『スタジアムラント』が報じた。

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ホワイトソックスは今季70試合を終えた段階で38勝32敗の成績を残し、ア・リーグ中地区の首位を走っている。











それを踏まえ、同メディアは「野球界屈指の大躍進」とし、



「2024年に121敗を喫したチームとは、もはや別物だ」と、驚きを持って伝えた。



年俸総額がリーグ27位という低さでありながら首位に立つ点も、その評価を際立たせる要因となっている。



分析によって明らかになったのは、強豪との対戦で見せた勝負強さと、リーグ屈指の得点力だ。



実際、ホワイトソックス打線はチーム得点、本塁打、OPS、長打率のいずれもリーグ上位10傑に名を連ねる。



一方でチーム打率はリーグ下位半分にとどまっており、率よりも長打力で押し切る攻撃型のチームであることが分かる。



主砲の村上を怪我で欠いた今、チームを牽引するのは生え抜きの若手たちである。



コルソン・モンゴメリー内野手は遊撃手として両リーグ最多となる17本塁打を放ち、ミゲル・バルガス内野手も三塁手による本塁打数で全体2位につけている。



強豪を相手に勝ち越しての首位だけに、同メディアはホワイトソックスの躍進を本物とみる前向きな見立てを示した。



村上が後半戦に復帰してその破壊力が加われば、首位の座は一層堅固になるだろう。



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