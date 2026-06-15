「あり得ない一日」菅野智之、まさかの8失点も勝ち投手！？　23得点の打線…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、14日（日本時間15日）に行われたアスレチックス戦に先発登板し、5回を9安打8失点2奪三振2四球と打ち込まれながらも、味方打線の大量援護を受けて勝ち投手となった。チームは23-9で大勝したと、米メディア『パープルロウ』が報じている。

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同メディアによると、酷暑のラスベガスが試合会場だったこともあり、菅野にとっては「あり得ない一日」になったという。











今季ここまで被弾した12本はすべてソロだったが、この日は最終回の二死から、今季初めて複数失点の本塁打を浴びた。



試合前に4.08だった防御率は、5回を投げ終えて4.79まで上昇している。



それでも菅野は勝ち投手の権利を持って降板した。



菅野の今季7勝はロッキーズの投手陣の中で最多であり、6勝のアントニオ・センサテーラ投手を上回る。



メジャー初登板のエイベルソン・カステラーノ投手は3回無失点で初セーブを挙げ、救援陣も4回を1失点に抑えて逃げ切りを支えた。



それでも、この日の主役は打線だったと言える。



ロッキーズはチーム新記録となる23得点を24安打で叩き出し、先発全員安打・全員得点を達成。



アスレチックスが本拠移転を見据えて主催したラスベガスでの6試合は、計35本塁打が乱れ飛ぶ打高の舞台となった。



捕手のハンター・グッドマンはキャリア最多の5安打と12塁打をマークし、今季20号を含む2本塁打を放った。



ウィリー・カストロ内野手も6打数4安打と固め打ちし、左右両打席から一発を記録。



8回には444フィート（約135メートル）の特大弾で、自身初となる満塁本塁打も叩き込んだ。



ロッキーズは今後、シカゴ・カブスとの3連戦に向かう。



打線が23点を奪う極端な展開だっただけに、菅野にとっては内容よりも白星だけが残った一日となった。



次回登板で本来の安定感を取り戻せるかが、今後の焦点となる。



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