







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、シカゴ・ホワイトソックス戦で完全試合に迫る投球を見せた。大谷翔平選手がスタメンに復帰した中、ドジャースは7-1で快勝したが、試合後の焦点はムーキー・ベッツ内野手の守備に集まった。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジョーダン・カンプベル記者が言及した。



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山本は8回途中まで完全試合を継続していたが、その夢はベッツの失策によって途切れることになった。











9回を完全試合のまま迎えるまであとアウト1つという場面で、ホワイトソックスのチェース・マイドロス内野手が遊撃のベッツへゴロを放った。これまで何度もベッツならアウトにしてきたような打球だったが、この日は処理できなかった。



ベッツは試合後、「状況は完全に分かっていた。マウンドで何が起きているかは全部理解していた。言い訳をするつもりはない。あのプレーは間違いなくアウトにしなければならないものだった」と語り、自らに責任を向けた。



山本の偉業達成が途絶えたことについて、カンプベル氏は「ベッツの言葉は、試合終盤ドジャースファンが味わった感情のジェットコースターに対して何の救いにもならない。山本は歴史的快挙まであと一歩のところまで迫っていたが、ファンが最も予想もしなかった選手によって、その機会は奪い取られてしまった」と言及した。





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