







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱からの復帰が近付いている選手がいる。昨オフに右足首を手術したトミー・エドマン内野手は、日本時間17日の試合で復帰予定だが、これに伴いサンティアゴ・エスピナル内野手が危機に陥るかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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エスピナルは先月下旬、昨オフに右肘手術を受けたキケ・ヘルナンデス内野手の復帰に伴いDFAに。ただ、ウェーバーを通過しマイナー降格の形で残留すると、キケが左脇腹を痛めて再離脱したことによりメジャーに復帰していた。











同メディアは「エスピナルは今季、56打数で打率.268、1本塁打、7打点、OPS.651を記録している。故障者が続出している野手陣において、彼は貴重な戦力層の一員として重要な役割を果たしてきた。さらに、再昇格後は一段と好調で、15打数6安打の打率.400、OPS.775をマークしている」と言及。



その一方で「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、エドマンが今週復帰予定であることから、エスピナルのドジャースでの時間は終わりを迎えるかもしれないと見ている」としつつ、「ドジャースはキケがわずか2試合出場で再び離脱すると、すぐに万能型のエスピナルと再契約した。しかし、彼はエドマンの今季初出場を辛抱強く待っているチームにとって、あくまで一時しのぎの存在に過ぎないことは明らかだ」という同記者の見解を伝えている。



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