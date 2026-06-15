







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝炎症について当初は走塁が原因だとされていたが、投球フォームが原因だと自身で分析している。もし本当であれば、開幕から二刀流として出場している大谷にとって、大きな意味を持つことになるだろう。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が言及した。



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大谷はピッツバーグ・パイレーツ戦で膝の腫れで途中交代し、翌日の試合を欠場していた。デーブ・ロバーツ監督は当初、負傷の原因は不明だとし、走塁中に起きた可能性があると見ていた。











しかし、大谷は別の見方を示した。原因として挙げたのは、10日（日本時間11日）に6回2/3（102球）を投じた先発登板だった。大谷は「前回登板で投げ方があまり良くなかったからだと思う」と語っている。



そのパイレーツ戦で大谷は102球を投じ、今季最多となる失点4を喫した。結果そのもの以上に、大谷は投球フォームの乱れが翌日の膝の腫れにつながった可能性を示した。



二刀流として負荷がかかる大谷についてハリス氏は「ロバーツ監督は、彼に対する起用法を変更する予定はないと述べた。しかし、この負傷は次に予定されている登板からドジャースと大谷にとって注視すべき点となるだろう」と言及した。







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