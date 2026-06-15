







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手が所属している。いずれの選手もそれぞれのポジションでチームに貢献しているが、米メディア『ファンサイデッド』は、ここにシカゴ・カブス所属の鈴木誠也外野手が加わる可能性について言及している。



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鈴木は2022年3月、広島からカブスへ5年8500万ドルでポスティング移籍。その契約が今季で満了する予定であること、チームがナリーグ中地区3位（首位とは7.5ゲーム差）と苦戦気味であることなどから、トレード対象になる可能性も少なくはないとみられている。











同メディアはリバー・ライアン投手と引き換えに鈴木を得るトレード案を提案しつつ、「これは非常に理にかなった補強案だ。テオスカー・ヘルナンデス外野手は不振に苦しみ、さらに故障も抱えている。そのためドジャースは、アンディ・パヘス外野手とカイル・タッカー外野手に並ぶ、より実績のある第3の外野手を求める可能性がある。ライアン・ウォード外野手には大きな期待が寄せられているものの、実績という点では鈴木の方がはるかに上だ」と指摘。



続けて、「一方のカブスは、故障者が相次いでいる先発ローテを補強できる。獲得候補なのはライアンだ。彼はトミージョン手術による長いリハビリ期間を経て、今季は3Aで圧倒的な投球を続けており、高い評価を集めている」とカブス側にもメリットは大きいと主張している。



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