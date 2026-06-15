アトレティコ・マドリードがレヴァークーゼンのスペイン代表DFアレハンドロ・グリマルド獲得への動きを見せているようだ。ドイツメディア『シュポルト・ビルト』が報じている。

今夏の移籍市場で左サイドバックの補強を目指すアトレティコ。ここ最近ではチェルシーのスペイン代表DFマルク・ククレジャへの関心を強めていたが、最終的にレアル・マドリードとの獲得競争に敗れた。

そんななか、同じく獲得候補に挙がっているのが、同じくスペイン代表としてFIFAワールドカップ2026に参戦中の30歳DFだ。

バルセロナの下部組織育ちでベンフィカ、レヴァークーゼンで活躍するグリマルド。左サイドバックとしての総合的な能力はククレジャに劣るものの、傑出した左足のキックと攻撃センス、得点能力では非常に魅力的。今季のレヴァークーゼンではウイングバックが主戦場だったこともあり、公式戦46試合で14ゴール12アシストの数字を残していた。

レヴァークーゼンとの現行契約は2027年までとなっており、選手自身は今夏のタイミングでの移籍に前向きとされ、クラブも約6000万ユーロ（約111億5000万円）の移籍金支出を見込むなか、同選手の売却によってその金額をさらに増やすことを考慮しているようだ。

現状でクラブ間の動きは確認されていないものの、選手サイドには1年の延長オプションを含む2029年までの3年契約をオファーしたとも言われており、今後その動きが本格化していく可能性は十分にありそうだ。