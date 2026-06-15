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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
15日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスはアレクサンダー・アルメンタ投手を一軍登録から抹消した。
アルメンタ投手は5月25日に育成から支配下登録されたメキシコ出身の21歳左腕。
最速159km/hの速球を武器に、14日の東京ヤクルトスワローズ戦でプロ2度目の先発マウンドに上がった。
初回は2三振を奪う上々の立ち上がりを見せたが、2回に四死球が重なり2死満塁から松下歩叶選手に中前へ2点適時打を浴びて先制を許した。
3回も死球・四球で1死一、二塁とピンチを広げたところで降板。3回途中2失点で2敗目を喫した。
プロ初登板となった5月27日の読売ジャイアンツ戦でも2回途中5失点と制球に苦しんでおり、2試合で0勝2敗・防御率13.50。
二軍では3試合で防御率1.13と結果を残しており、課題の制球力を整えての再昇格が期待される。
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