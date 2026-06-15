







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



15日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは福谷浩司投手を一軍登録から抹消した。







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福谷は、2012年ドラフト1位で慶応義塾大から中日ドラゴンズに入団。救援・先発と様々なポジションで腕を振り続け、2024年オフに国内FA権を行使して日本ハムに移籍した。



今季はここまで12試合にリリーフ登板。0勝1敗1ホールド、防御率4.26という成績を残している。



前日6月14日の中日戦では、3－5と2点ビハインドの6回表に4番手として登板。この回はわずか6球で三者凡退に打ち取り、相手の攻撃の流れを断った。



するとその裏に味方打線が同点に追いつき、福谷は続く7回も続投。しかし5番・細川成也、6番・石川昂弥と2者連続ホームランを浴びて計3失点。決勝点を奪われた福谷は敗戦投手となった。



心身をリフレッシュし、次の昇格に備えたいところだ。









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【了】