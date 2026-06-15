今日の運勢 6月16日（火）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月16日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月16日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？物事をきちんと整理しやすく、自分の中で納得できる答えを見つけやすい流れにあります。曖昧だったことも答えが見え始め、少しずつ整理がつき、自分にとって心地よいバランスが整っていきます。丁寧に向き合いながら判断していくことで、向かうべき流れへとつながっていきます。努力してきたことが実を結び、自分の中で確かな手応えを感じやすい流れにあります。ここまで積み重ねてきた経験や頑張りが、少しずつ形となって表れてきそうです。これまでの歩みを認めることで、次の目標へ向かう力や前向きな流れがさらに広がっていきます。思うように流れが進まず、停滞を感じていたかもしれません。その停滞にも意味があり、今は必要な準備や調整が行われている段階のようです。今できることを丁寧に積み重ねることで、少しずつ流れは整っていきます。焦らず過ごすことで、次の転機を受け取る準備が自然と整っていきます。これまでの経験や学びの中に、大切な答えや気づきが見つかりやすい流れにあります。信頼できる人の言葉や知恵に触れることで、新しい視点が得られそうです。また、自分が学んできたことを誰かに伝える場面も増えていくかもしれません。物事を丁寧に積み重ねていくことで、今後の流れも安定した方向へとつながっていきます。過去の出来事や選択を振り返る機会が増えることで、自分の中に残っていた想いにも気づきやすくなりそうです。今は結論を急ぐよりも、何が引っかかっているのかを丁寧に見つめることが大切です。ひとつずつ受け止めていくことで、自分なりに納得できる方向が少しずつ見えてきます。価値観や状況について改めて見直す機会が訪れそうです。ひとりで踏ん張り続けることだけが正解ではなく、今の自分に必要な支えや休息を受け入れることも大切です。肩の力を抜ける部分を見つけることで、少しずつ心にも余裕が戻っていきます。当たり前だと思っていた価値観や土台を見直すことで、自分にとって本当に大切なものが見えてきそうです。形を守ることだけに意識を向けるのではなく、心から安心できる状態を整えていくことが大切です。今の気づきが、これからの安定した基盤づくりにつながっていきます。考え方や状況に大きな気づきが訪れやすい流れにあります。予想していなかった出来事や変化によって、本当に必要なものとそうでないものがはっきりしていきそうです。一時的に不安を感じたとしても、それは新しい土台を築くための大切な過程です。心を覆っていた迷いや不安が少しずつ晴れ、自分らしさを取り戻しやすい流れにあります。頑張り続けてきたことにも光が当たり、これまで気づかなかった喜びや手応えを感じられそうです。素直な気持ちを大切にすることで、人との関係や日常にも明るい変化が広がっていきます。新しい流れや可能性が広がりやすく、これまでとは違う景色へ踏み出すきっかけが訪れるタイミングにあります。先のことをすべて決めてから動くよりも、自分の心が惹かれる方向に目を向けることで、新しい発見や出会いが生まれていきそうです。積み重ねてきた経験や努力が力となり、安心できる土台を築いていける流れにあります。今あるものを大切に育てていくことで、着実な成長や豊かさにつながっていきます。自分にとって本当に必要な選択も見えやすくなりそうです。焦らず一歩ずつ積み重ねることで、信頼や安定が自然と形になっていきます。希望の光が少しずつ見え始め、未来に対する信頼を取り戻していける流れにあります。今すぐ大きな変化がなくても、これまで積み重ねてきた経験や想いが、これからの道を照らしてくれそうです。理想を諦めるのではなく、自分らしい形で大切に育てていくことで、心にも安心感が広がっていきます。思い通りに進めたい気持ちが強まりそうです。今は状況を広い視点で見つめ直すことが大切です。何をコントロールできて、何を委ねるべきかを整理することで、少しずつ心にも余裕が戻っていきます。力で押し進めるよりも、自分に合ったペースを見つけることで流れが整っていきます。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/