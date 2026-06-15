レアル・マドリードが、チェルシーのスペイン代表DFマルク・ククレジャの獲得を決定的なモノにしたようだ。

現在27歳のククレジャはバルセロナの下部組織育ちの左サイドバック。エイバル、ヘタフェと国内クラブで台頭後はブライトンを経て2022年からチェルシーへ完全移籍。対人能力と推進力を武器に左サイドのスペシャリストとして活躍。ここまで公式戦163試合9ゴール13アシストの数字を残し、今季も公式戦50試合出場とフル稼働だった。さらに、2021年にデビューしたスペイン代表ではFIFAワールドカップ2026のメンバー入りも果たしている。

新シーズンのチェルシーはチャンピオンズリーグなどの欧州を舞台に行われる大会には出場できないため、ククレジャ側も移籍を検討。以前からバルセロナ、アトレティコ・マドリードとの関連が報じられていたが、最終的にレアル・マドリード行きを決断した。

移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、クラブ間でも交渉が合意に至り、最終的には5500万ユーロ＋アドオン500万ユーロの総額6000万ユーロ（約111億5000万円）の条件となったという。そして、ククレジャは2032年までの6年契約で合意し、公式リリースは一両日中にも発表されるが、加入はワールドカップ終了後となる。

ククレジャの獲得は、レアル・マドリードの新指揮官に就任するジョゼ・モウリーニョ監督の明確な要望であり、左サイドバックをククレジャとアルバロ・カレーラスの2人で固めたいとの考えを持っているようだ。そのため、フェルラン・メンディとフラン・ガルシアの2人は今夏の売却候補になると目されているが、負傷離脱中のメンディは復帰時期が11月頃になるため、売却は現実的ではないかもしれない。