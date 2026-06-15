ソフトバンク・佐倉俠史朗がファーム初本塁打　右翼へ特大3ラン









福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの佐倉俠史朗は14日、ファーム・リーグ西地区での阪神タイガース戦に「3番・三塁」でスタメン出場。3回の第2打席で、待望のファーム初ホームランを放った。











ソフトバンクは初回、5番に入った石塚綜一郎の3ランホームランで3点を先制する。



さらに3回、ソフトバンクは阪神先発・能登嵩都を攻め立てる。この回先頭の1番・桑原秀侍が四球と盗塁。続く2番のジーター・ダウンズも四球を選び、無死一、二塁のチャンスを作る。



ここで打席には佐倉。2ボールからの3球目、インコースに来たストレートを佐倉が完璧に振り抜いた。



すると、打球は右翼フェンスを越えてネットに直撃。特大の3ランホームランとなり、佐倉にとって嬉しいファーム初アーチとなった。



これで6－0と大量リードとなったソフトバンク。さらに8回には代打で登場した秋広優人にも一発が飛び出すなど、最終スコア8－2で阪神に圧勝した。



佐倉は、2023年育成ドラフト3位で九州国際大付高から入団。高校時代から“左の大砲”として注目を集め、花巻東高の佐々木麟太郎（現・スタンフォード大/2025年ソフトバンクドラフト1位）、広陵高の真鍋慧（現・大商大）らと肩を並べる存在だった。



支配下登録を目指して地道な努力を続け、今季はここまで二軍戦に6試合出場。18打数7安打、打率.389と強打をアピールしている。



この試合の本塁打を機に、大砲として本格開花といきたいところだ。

























【動画】衝撃の特大弾！佐倉俠史朗がファーム初本塁打がこちら

DAZNベースボールのXより













確信の特大弾



大器がついに来た

佐倉俠史朗 ファーム初ホームラン㊗️



⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】