







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補として挙がっているが、新たにデトロイト・タイガース所属のグレイバー・トーレス内野手も加わったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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現在29歳のトーレスは、メジャーデビューした2018年から昨季までに1033試合、打率.264、154本塁打、515打点といった数字を残している右の強打者。過去にはオールスターに3度（2018-2019,2025）選ばれた実績も持っている。











同メディアは「ドジャースはタイガースが売り手に回った場合の獲得候補として、タリック・スクーバル投手と強く結び付けられている。その一方で、現在の最大の強みである投手陣には手を加えない方針を取るのであれば、内野陣の若返りを図るためにトーレスが選択肢となる可能性もある。球界関係者のジェフ・パッサン記者によれば、もしタイガースが勝率5割を大きく下回る低迷を続ければ、彼は大規模な戦力整理の対象となる可能性がある」と指摘。



続けて、「二塁守備は堅実で、打撃面ではトミー・エドマン内野手を上回る戦力になる可能性がある。そうなれば、エドマンは本来の強みを生かして、より柔軟なユーティリティー役へ回ることができる。様々なタイプの強打者や攻撃パターンを擁する打線の中に入れば、トーレスは理想的な役割を担えるだろう」と記している。



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