







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの石川昂弥は14日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたセ・パ交流戦の北海道日本ハムファイターズ戦に「6番・三塁」でスタメン出場。7回に、今季第5号となる本塁打を放った。











5－5の同点で迎えた7回表。日本ハムのマウンドには6回から引き続き福谷浩司があがる。かつてドラゴンズの一員として腕を振り続けた右腕が、古巣相手に対峙する。



一方の中日は1死一塁から、5番の細川成也が左翼スタンド中段に9号2ランを叩き込み、7－5と勝ち越しに成功する。



興奮冷めやらぬ中、続く6番・石川が右打席へ。カウント2－1からの4球目、スプリットを石川のバットが雷鳴のごとく切り裂いた。



すると、痛烈な打球がまたも左翼スタンド中段に突き刺さり、石川の今季5号ソロ本塁打となった。



中日が誇る右の強打者による2者連続アーチで8－5とした中日が、試合の主導権を握る。8回にも1点を追加し、最終スコア9－5で日本ハムを破った。



3連敗中の中日だったが、この日の勝利でようやく今月3勝目（9敗）を挙げ、交流戦の全日程を終えた。



石川はこの日、本塁打含む4打数2安打1打点1四球と活躍。これで6試合連続安打と調子を上げており、さらなる活躍で一軍定着できるか注目される。

























【動画】凄まじいパワー！石川昂弥の第5号本塁打がこれだ

DAZNベースボールのXより













競演



二者連続弾返し

石川昂弥 第4号ホームラン



※細川成也に続いて二者連続本塁打



⚾️日本ハム×中日

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【了】