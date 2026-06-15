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埼玉西武ライオンズの横田蒼和は14日、ファーム・リーグ中地区の中日ドラゴンズ戦に「2番・三塁」でスタメン出場。2回の第2打席に、髙橋宏斗から公式戦初となる本塁打を放った。











中日の先発は髙橋宏斗。1－1の同点で迎えた2回裏、西武は7番・秋山俊の適時二塁打で2－1と勝ち越しに成功する。さらに2死二、三塁から1番の外崎修汰がタイムリーを放ち、3－1とリードを広げる。



なおも2死一、三塁で、2番の横田に第2打席が回ってきた。カウント1－1からの3球目、高めに来た153キロのストレートを横田が捉える。



快音を残した打球は右中間方向へ大きく伸び、スタンド上段のネットを直撃。侍ジャパン選出経験もある右腕から、公式戦初ホームランとなる一発を叩き込んだ。



これでこの回一挙5点を奪った西武は、その後も優位に試合を進め、7－3で中日に勝利。横田はこの試合、4打数1安打3打点だった。



横田は2025年ドラフト5位で、地元埼玉の山村学園高から入団。非凡な打撃センスを有し、高卒1年目ながらここまでファームで43試合に出場している。



打率.298（141打数42安打）、1本塁打、21打点と、荒波に揉まれながらも結果を着実に残している。得点圏打率も.356と勝負強い。



強打を一軍の舞台でお披露目する日も、そう遠くはないかもしれない。





















【動画】ネット直撃…横田蒼和の公式戦初ホームランがこちら！

DAZNベースボールのXより













伸びしろ十分



高卒1年目・期待の星

横田蒼和 公式戦初ホームラン㊗️



⚾️西武×中日（ファーム）

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【了】