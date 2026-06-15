ロッテ・鈴木昭汰（撮影＝岩下雄太）

　日本野球機構（NPB）は15日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　ロッテ勢は週明けの月曜日も鈴木昭汰（中継ぎ投手部門）、小川龍成（二塁手部門）、友杉篤輝（遊撃手部門）もトップを維持している。

　セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が坂倉将吾（広島）を抜いて3位、セ・リーグ二塁手部門では内山壮真（ヤクルト）が中間発表始まって初めて3位入り。パ・リーグ抑え投手部門では柳川大晟（日本ハム）が岩城颯空（西武）を抜いて3位に。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

199,944　山野太一（ヤクルト）

179,024　高橋遥人（阪神）

76,514　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

288,944　大勢（巨人）

189,195　星知弥（ヤクルト）

64,732　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

354,448　キハダ（ヤクルト）

151,437　岩崎優（阪神）

120,993　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

214,451　古賀優大（ヤクルト）

181,417　坂本誠志郎（阪神）

152,144　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

364,145　大山悠輔（阪神）

180,247　オスナ（ヤクルト）

134,732　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

288,267　中野拓夢（阪神）

180,150　牧秀悟（DeNA）

131,327　内山壮真（ヤクルト）

＜三塁手＞

429,416　佐藤輝明（阪神）

186,104　武岡龍世（ヤクルト）

96,959　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

279,350　長岡秀樹（ヤクルト）

254,675　村松開人（中日）

149,984　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

464,956　森下翔太（阪神）

251,905　細川成也（中日）

247,396　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

159,543　伊藤大海（日本ハム）

123,532　平良海馬（西武）

89,622　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

184,480　鈴木昭汰（ロッテ）

160,781　甲斐野央（西武）

153,466　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

225,393　マチャド（オリックス）

189,550　横山陸人（ロッテ）

140,859　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

238,385　田宮裕涼（日本ハム）

158,686　若月健矢（オリックス）

141,213　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

298,692　清宮幸太郎（日本ハム）

252,944　ネビン（西武）

179,820　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

233,158　小川龍成（ロッテ）

217,883　太田椋（オリックス）

174,842　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

372,209　栗原陵矢（ソフトバンク）

180,499　郡司裕也（日本ハム）

128,074　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

178,066　友杉篤輝（ロッテ）

166,293　水野達稀（日本ハム）

153,464　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

380,242　万波中正（日本ハム）

309,791　西川史礁（ロッテ）

286,268　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

319,163　レイエス（日本ハム）

230,891　柳田悠岐（ソフトバンク）

144,856　ポランコ（ロッテ）