日本野球機構（NPB）は15日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
ロッテ勢は週明けの月曜日も鈴木昭汰（中継ぎ投手部門）、小川龍成（二塁手部門）、友杉篤輝（遊撃手部門）もトップを維持している。
セ・リーグ捕手部門では石伊雄太（中日）が坂倉将吾（広島）を抜いて3位、セ・リーグ二塁手部門では内山壮真（ヤクルト）が中間発表始まって初めて3位入り。パ・リーグ抑え投手部門では柳川大晟（日本ハム）が岩城颯空（西武）を抜いて3位に。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
199,944 山野太一（ヤクルト）
179,024 高橋遥人（阪神）
76,514 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
288,944 大勢（巨人）
189,195 星知弥（ヤクルト）
64,732 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
354,448 キハダ（ヤクルト）
151,437 岩崎優（阪神）
120,993 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
214,451 古賀優大（ヤクルト）
181,417 坂本誠志郎（阪神）
152,144 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
364,145 大山悠輔（阪神）
180,247 オスナ（ヤクルト）
134,732 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
288,267 中野拓夢（阪神）
180,150 牧秀悟（DeNA）
131,327 内山壮真（ヤクルト）
＜三塁手＞
429,416 佐藤輝明（阪神）
186,104 武岡龍世（ヤクルト）
96,959 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
279,350 長岡秀樹（ヤクルト）
254,675 村松開人（中日）
149,984 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
464,956 森下翔太（阪神）
251,905 細川成也（中日）
247,396 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
159,543 伊藤大海（日本ハム）
123,532 平良海馬（西武）
89,622 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
184,480 鈴木昭汰（ロッテ）
160,781 甲斐野央（西武）
153,466 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
225,393 マチャド（オリックス）
189,550 横山陸人（ロッテ）
140,859 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
238,385 田宮裕涼（日本ハム）
158,686 若月健矢（オリックス）
141,213 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
298,692 清宮幸太郎（日本ハム）
252,944 ネビン（西武）
179,820 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
233,158 小川龍成（ロッテ）
217,883 太田椋（オリックス）
174,842 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
372,209 栗原陵矢（ソフトバンク）
180,499 郡司裕也（日本ハム）
128,074 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
178,066 友杉篤輝（ロッテ）
166,293 水野達稀（日本ハム）
153,464 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
380,242 万波中正（日本ハム）
309,791 西川史礁（ロッテ）
286,268 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
319,163 レイエス（日本ハム）
230,891 柳田悠岐（ソフトバンク）
144,856 ポランコ（ロッテ）