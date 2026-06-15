







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの秋広優人選手は14日、本拠地・タマホーム スタジアム筑後で行われたファーム・リーグ西地区16回戦の阪神タイガース戦に代打出場。打った瞬間これとわかる特大本塁打を放った。











8回、4番の山川穂高選手の代打で先頭打者として登場。阪神5番手の松原快投手が投じた初球の直球を完璧に捉えて、快音を残しながら右翼スタンドに叩き込んだ。



これがファーム第4号ソロ本塁打。打った直後から本塁打確信でゆっくりとダイヤモンドを一周し、スタンドを沸かせた。



この試合では1回に石塚綜一郎選手の3ランと、3回に佐倉侠史朗選手の3ランが飛び出しており、秋広選手の一発でさらにリードを広げた。



試合はソフトバンクが8-2で阪神に快勝した。



12日の阪神でもホームランを放った秋広。一軍でも十分通用するパワーを見せつけており、昇格が待たれる存在だ。























【動画】打った瞬間！秋広優人の特大第4号ソロホームランがこちら

DAZNベースボールのXより













えげつなくて、半端ない



一軍昇格が待ち遠しい

秋広優人 第4号ホームラン



⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】