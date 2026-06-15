







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの石塚綜一郎は14日、ファーム・リーグ西地区での阪神タイガース戦に「5番・一塁」でスタメン出場。初回に今季4号本塁打を放つなど、4打数3安打3打点と大活躍だった。











ソフトバンクは初回、2死一、二塁とし、5番の石塚が右打席に入る。カウント2－1からの4球目、阪神先発・能登嵩都の内角ストレートを石塚が強振した。



凄まじい打球音が響くと、ボールは左翼フェンスを大きく越えてスタンドへ飛び込んだ。今季4号となる3点ホームランが石塚に飛び出し、ソフトバンクが初回に3点を先制した。



ソフトバンクは3回にも佐倉侠史朗の3ランで3点を追加。8回にも秋広優人の本塁打などで2点を加え、最終スコア8－2で阪神を圧倒した。



石塚は6回に左安打、8回に中三塁打を放つなど、この試合4打数3安打3打点と大暴れ。強烈な打球を放つ右のスラッガー候補として、存在感を日に日に高めている。























【動画】観客から大きな拍手！石塚綜一郎が第4号ホームラン

DAZNベースボールのXより













パワー炸裂



右のスラッガー候補

石塚綜一郎 第4号ホームラン



⚾️ソフトバンク×阪神（ファーム）

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【了】