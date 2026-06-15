トロント・ブルージェイズの岡本和真（写真：Getty Images）


　


岡本和真 最新情報

　トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は14日（日本時間15日）、本拠地ロジャース・センターで行われたニューヨーク・ヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場。適時打と二塁打を放つマルチ安打で3試合連続安打をマークした。
 

　

 
　2回、無死走者なしで迎えた第1打席。ヤンキース先発のウィル・ウォーレン投手が投じた5球目のカーブを上手く捉えて、左翼線に運び二塁打。
 
　続く3回の第2打席は、2死三塁で回ってきた。同じくウォーレン投手が投じた5球目のスライダーを泳がされながら拾い、1点差に迫る三塁への適時打を記録した。
 
　これで岡本選手は4試合連続打点をマーク。昨日まで2試合連続本塁打と絶好調を維持しており、今季メジャー1年目ながら着実に存在感を高めている。
 
　試合はブルージェイズが3-8でヤンキースに敗れた。







　


【動画】レフトへの二塁打＆サードへの適時打！岡本和真のマルチ安打がこちら
 
MLB Japanの公式Xより
 

　

 

🔥 二塁打+タイムリー！
マルチヒットで3試合連続安打をマーク👏

第1打席にレフトへのツーベース
第2打席にサードへのタイムリー内野安打！

👉昨日まで2試合連続ホームランを放っており、今日はマルチと好調。4試合連続打点です

— MLB Japan (@MLBJapan)

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【了】