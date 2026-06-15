







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は13日（日本時間14日）、敵地オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。右翼線に落ちそうな打球をスライディングキャッチし、チームの勝利に貢献した。













3回、無死1塁で打席にはジャイアンツ9番のエリック・ハース選手を迎えた。カブス先発のベン・ブラウン投手が投じた5球目のナックルカーブを捉えると、打球は右翼線方向にふわりと上がった。



鈴木選手は打球に対して一直線に走り、最後は左手を伸ばしながらスライディングキャッチ。ブラウン投手も右手人差し指を突き上げてチームメートの好プレーを称えた。



この試合で鈴木選手は3回に左前適時打も放ち、攻守にわたって存在感を発揮。さらにこれで10試合連続ヒットを記録し、安定した打撃状態を証明した。



しかし、4回途中、右膝に違和感を訴えて途中交代。長期離脱とならないかどうか、今後の状態が気がかりだ。



試合はカブスが6-1で快勝。先発ブラウン投手は5回1失点と好投し、チームに流れをもたらした。





















【動画】右翼線ギリギリの打球に飛び込む...鈴木誠也の"スライディングキャッチ"がこちら！



MLB Japanの公式Xより













✨ スライディングキャッチ！

10試合連続ヒットと好返球、そしてこの守備と攻守に渡る活躍を見せる👏



しかし4回に右膝違和感で途中交代

長期離脱とならないことを願いましょう🙏



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