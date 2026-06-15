日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2－2で引き分けた。この結果、2018年の森保ジャパン発足から続く“対欧州勢無敗”を継続した。

2022年に行われた前回のFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦では、クロアチア代表にPK戦の末に敗れたが、公式記録上は引き分け扱い。森保ジャパンの対欧州勢の戦績は8勝2分け0敗となった。成績は以下の通り。

vsセルビア代表【1-0／◯】伊東純也

vsドイツ代表【2-1／◯】堂安律、浅野拓磨

vsスペイン代表【2-1／◯】堂安律、田中碧

vsクロアチア代表【1-1（PK 1-3）／△】前田大然

vsドイツ代表【4-1／◯】伊東純也、上田綺世、浅野拓磨、田中碧

vsトルコ代表【4-2／◯】伊藤敦樹、中村敬斗×2、伊東純也

vsスコットランド代表【1-0／◯】伊東純也

vsイングランド代表【1-0／◯】三笘薫

vsアイスランド代表【1-0／◯】小川航基

vsオランダ代表【2-2／△】中村敬斗、鎌田大地

日本代表はグループステージ第3節でスウェーデン代表と対戦するため、対欧州勢無敗記録の更新に期待がかかる。

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