かつて横浜F・マリノスを指揮し、セルティックでは日本代表FW前田大然らを指導したこともあるアンジェ・ポステコグルー氏が、オランダ代表と対戦した日本代表に言及した。

FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。2度ビハインドになったものの、中村敬斗のゴールと、コーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たった形で同点弾を奪い、2－2のドローに終わった。

イギリスのテレビ局『ITV』でコメンテーターとして元イングランド代表DFガリー・ネヴィル氏や、元アイルランド代表MFロイ・キーン氏とともに出演したポステコグルー氏はこの試合前に、「日本のサッカーについてよく知っている。多くの選手が私も監督を務めたJリーグから始まっている」と語りながら、日本代表のことを高く評価していることを明かした。

「私は常に日本のサッカーを高く評価してきた。欧州や南米以外のチームでワールドカップを制することができるチームとして私は彼らを一つに挙げるだろう。なぜなら、彼らが成長してきているからだ。ほとんどの選手が欧州でプレーしている。強豪相手にも結果だけではなく、良い戦いをすることができる」

「それでも、彼らには支配できる立ち位置にあるという信念が少し欠けているように常に思う。昨日見たオーストラリア（トルコに2－0で勝利）が示したようなね。でも、彼らのプレーを見るのを楽しみにしているよ」

そして、2度追いついて終わった試合後、日本代表のパフォーマンスについて聞かれたポステコグルー氏は「彼らは2－2で終わったことを間違いなく喜んでいると思う」と振り返りつつ、「私は彼らの持っている能力を知っている。もう少し勇気を持って戦えばこういった試合に勝つことができるはずだ」とこの試合のゲームプランには納得していないことを主張している。

「私が苛立ちを覚えるのは、日本が1点ビハインドになるたびに、彼らの持つ能力が突然発揮され、ボールポゼッションが格段に向上したことだ。突然、オランダにプレッシャーをかけ始めた。最初からそうしていればよかったのに。日本は今日見せた以上の力があり、もっと勇敢になれるはずだ」

【ハイライト動画】日本代表が2度のビハインドを追いつく！