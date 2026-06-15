広島・菊池涼介が美技披露　逆シングルから華麗なジャンピングスロー









広島東洋カープの菊池涼介は14日、楽天モバイル最強パーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「3番・二塁」で先発出場。3回の二塁守備で好守を披露した。











2－0と広島リードで迎えた3回裏。楽天の攻撃は8番の堀内謙伍から始まる。広島の先発は5勝目を狙う岡本駿。



カウント2－2からの5球目、アウトローのチェンジアップに左打者の堀内がやや泳ぎながらも上手く対応する。



打球は二遊間を抜けていくかと思われたが、二塁の菊池が逆シングルで捕球すると流れるようにジャンピングスロー。見事な送球が一塁・坂倉将吾のミットに収まり、アウトとなった。



堀内が巧みなバットコントロールで打球をヒットゾーンに転がしたが、ゴールデングラブ賞をかつて10年連続で受賞した名手の守備が上回った。



味方の好守で波に乗った岡本は、7回を投げて8奪三振、無失点と好投。岡本の後を継いだテイラー・ハーン、森浦大輔も楽天打線を零封し、最終スコア3－0で広島が楽天を下した。



広島は2連勝で、楽天との3連戦を2勝1敗と勝ち越し。堅い守備と投手陣で競り勝っていく広島らしい野球を展開し、6月の戦績を5勝5敗1分けと五分の星に戻した。



好守をみせた菊池は打撃でも8回に二塁打を放つなど4打数1安打で、2試合連続安打をマーク。プロ15年目を迎えた36歳の今季も、存在感は色褪せない。





























【動画】忍者健在！菊池涼介が逆シングルからの好送球



DAZNベースボールの公式Xより













まだまだ健在



センター前には抜かせない

菊池涼介 逆シングルからの好送球



⚾️楽天×広島



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【了】