







鈴木誠也 最新情報



シカゴ・カブスの鈴木誠也選手は13日（日本時間14日）、敵地オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「4番・右翼」で先発出場。自慢の強肩で打者走者を二塁で刺すさすがのプレーを魅せつけた。











初回、カブス1点リードで打席にはジャイアンツ2番のブライス・エルドリッジ選手が立った。カブス先発のベン・ブラウン投手が投じた4球目の直球を捉えて、右翼線に鋭い打球を飛ばした。



しかし、鈴木選手はクッションボールを上手く処理して素早く二塁へ送球。ワンバウンドで二塁ベース上に送球し、遊撃手のダンスビー・スワンソン選手も素早くタッチしてアウトにした。



打撃でも3回1死一、三塁の場面で左前適時打を放ち、この日は1安打1打点を記録した。



試合はカブスが1回にピート・クローアームストロング選手のランニング本塁打で先制し、5回にはイアン・ハップ選手とペドロ・ラミレス選手が本塁打を放つなど11安打6得点の快勝。



先発ブラウン投手も5回1失点と好投し、カブスはジャイアンツに6-1で快勝した。





















【動画】フェンス際からの矢のような送球...鈴木誠也の二塁アウトに仕留めた好返球がこちら！



MLB Japanの公式Xより













🔥 の強肩発動！

好返球で2塁アウトに仕留める！



ライトへの長打コースのヒットに対し

フェンス際から2塁へのストライク送球👏

武器の1つである肩の強さが光りました！

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【了】