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ロサンゼルス・ドジャースは今季もワールドシリーズ制覇の筆頭候補に挙げられている。ナ・リーグ西地区では首位を独走しているが、トレード期限に向けてシカゴ・カブスの鈴木誠也外野手を獲得する案が急浮上した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョーダン・ラーンズ記者が言及した。



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ドジャースの野手陣は現在、トミー・エドマン内野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手が負傷者リスト（IL）入りしており、もう1人か2人の打者が必要だと考えられている。その中には、外野を守れる選手も含まれるようだ。











そこで候補として浮上しているのが鈴木だ。カブスは11日（日本時間12日）時点で35勝34敗となっており、コロラド・ロッキーズ戦での勝利によって3連敗は止めたが、好調なスタートの後に大きく失速している。



カブスはトレード期限で売り手に回った場合、鈴木を放出する可能性がある。もしドジャースが鈴木を獲得するのであれば、エメ・シーハン投手やリバー・ライアン投手、あるいは負傷中のギャビン・ストーン投手といった実力ある選手を放出する必要があるだろう。



鈴木がドジャース移籍となれば、侍ジャパン以来の大谷翔平選手との共闘になり、ラーンズ氏は「重宝されている鈴木を失うのはカブスにとって痛手だが、シーハンは歓迎すべき新たな戦力となるだろう。これは双方にとってウィンウィンの取引だ」と言及した。





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