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14日（日本時間15日）、レート・フィールドでロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・ホワイトソックスが対戦し、ホワイトソックスが6-4で勝利。同試合の7回、ドジャースの大谷翔平が放ったファウルボールに、ホワイトソックスの村上宗隆が思わずリアクションを見せる場面があった。



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その場面が見られたのは、ホワイトソックスが6-2とリードして迎えた7回1死無走者の場面。ここで打席には1番・大谷が入った。



大谷はホワイトソックスのグラント・テーラーが投じた4球目を振り抜いたが、打球は鋭いファウルとなってホワイトソックスベンチ方向へ飛んでいった。











打球は誰にも当たらなかったものの、ベンチにいた村上宗隆内野手は帽子を飛ばしながら両手を広げる仕草を見せた。



その様子に大谷も笑顔を見せ、日本人選手同士によるやり取りが映し出された。



大谷はドジャース、村上はホワイトソックスでプレーする日本を代表する選手。今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、ともに侍ジャパンの一員として戦った。



日本人スター同士の微笑ましいシーンも見られた同試合は、ホワイトソックスが6-4で勝利。「1番・DH」で出場した大谷は、2打数0安打2四球の成績だった。

























【動画】ベンチに鋭い打球が！村上のリアクション&大谷の笑顔がこちら

MLB Japanの公式Xより













😂 と のやり取り



大谷の痛烈なファールボールが

敵軍のベンチに飛んでいく、危ない😨



幸運にも誰にも当たることなく

村上は帽子を飛ばして両手を広げるリアクション

大谷もこの反応に笑顔を見せました😆

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【了】