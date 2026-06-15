ソフトバンクは15日、7月1日からみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」に2組のアーティストと2名のDJの出演が決定すると発表した。

各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月5日（日）はTHE RAMPAGE、7月11日（土）は持田香織さんが決定。また、7月5日（日）の試合前にはTHE RAMPAGEの川村壱馬さんがセレモニアルピッチに登場する。さらに、試合を通して球場を音楽で盛り上げるDJとして新たにDJ KAORIさん、DJ和さんの出演が決定した。

「鷹祭 SUMMER BOOST」では、この日だけの特別な演出や豪華ゲストによるライブパフォーマンスなど、野球イベントの枠を超えたエンターテインメントを楽しむことができる。残りの日程の出演者についても決定次第順次発表となる。

▼ THE RAMPAGE

「福岡出身の僕にとって、みずほPayPayドームはたくさんの思い出が詰まった特別な場所です。そんな地元・福岡で開催される「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」に出演できることを光栄に思います。会場を熱く盛り上げられるよう、精一杯パフォーマンスさせていただきます！」

▼ 持田香織

「音楽が球場の熱気と重なり、大きな響きとなり得る時間を楽しみにしています。ホークスファンの皆さんと、夏の特別な一日を分かち合えたら嬉しいです」