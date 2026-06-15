







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日、ピッツバーグ・パイレーツと戦い12-3で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手が危険なスライディングを行ったとして物議を醸したが、デーブ・ロバーツ監督も苦言を呈したという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



1-2とドジャース1点ビハインドで迎えた5回表無死一塁。打席のアレックス・フリーランド内野手が二塁へのゴロを放った際、一塁走者のラッシングは併殺を阻止しようとしたのか、二塁ベースカバーに入ったジャレド・トリオロ内野手へ向かうようにスライディング。ビデオ判定により守備妨害を宣告され、他球団ファンからも危険なプレーだと非難されている。











同メディアは「ラッシングはこの判断に対して当然の批判を受けた。ロバーツ監督もこのプレーについて質問を受け、彼のスライディングに苦言を呈した」としつつ、「本人としては走路に入ろうとしたのだと思うが、どこかの時点でベースに向かっていく姿勢を見せなければならない。だから、あれは賢いプレーではなかった」というロバーツ監督のコメントを紹介。



続けて、「彼がそのプレースタイルをめぐって批判を受けたのは今季初ではない。コロラド・ロッキーズ戦、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦、シカゴ・カブス戦でのプレーでも批判を浴びている」と記している。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】