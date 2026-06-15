日本代表DF板倉滉（アヤックス／オランダ）が、チームを離脱した同MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）からビデオメッセージが届いていたことを明かした。

日本代表は14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度リードを許す展開となったが、中村敬斗のゴールと、コーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たった形で同点弾を奪い、2－2のドローに終わった。

初陣前に急遽チームキャプテンを務めることになった板倉はこの試合の出場機会がなかったものの、試合後には負傷でチームを離脱した遠藤のユニフォームを掲げていた場面が見られた。

このことについて聞かれた板倉は「もちろん、入れなかった選手、みんなのをやりたいという気持ちはもちろんあるんですけど、ただこの合流して一回チームの中に入った中で離脱してしまったというところで、やっぱり一緒に戦いたいという思いは強い」と遠藤への思いを口にしながら、「航君自身からもビデオメッセージが届いて、それでまたチームの士気というのも1個上がった部分もあったので、そういった意味で一緒に戦おう」と離脱後に遠藤からチームに向けてビデオメッセージが送られていたことを明かした。

ダラスに移動した後のチームミーティングでその動画を見たという板倉はその内容について「航君の思いというところですね。それを聞かせてくれたし、自信持って戦ってくれという風にも言ってくれた」と打ち明けつつ、離脱した遠藤のことを思いながら、戦っていくという決意を新たにした。

「航君からメッセージを送ってもらって、やっぱり自ずと士気は上がります。みんながみんな、航君のためにとか、そういうわけじゃないですけど、やっぱり一つのワンチームとして今日も挑めたかなと思います」

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