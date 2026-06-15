『FIFAワールドカップ2026』グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。試合後、日本代表GK鈴木彩艶がフラッシュインタビューに応じ、2度のビハインドを追いついて2－2の引き分けに持ち込んだ一戦を振り返った。

立ち上がりからオランダに押し込められる苦しい時間帯が続いた日本だったが、鈴木は「守備から攻撃のところは意識していたので、相手にボールを持たれる時間が続きながらも自分としてはしっかりとゼロの時間を長くするというところは意識していました」とコメント。その言葉通り素晴らしいパフォーマンスを披露していたが、後半の立ち上がりにセットプレーの流れから失点。その後、追いついて再びリードされる展開となったが、「1点差だったら必ず追いつけるということは話していたので、最後まで諦めず、最後に追いつけたのでよかったです」と、勝ち点1を手にできたことに安堵していた。

その一方で「個の力で失点してしまったので、そこは修正しなければいけない」と、反省の弁も口にした鈴木。「次につながる」勝ち点1をとれたことで「次の試合が非常に大切になる」との見解を示し、サポーターに向けて「これからしっかりと準備をしてまだまだ熱いサポートをお願いしたいと思います」と呼びかけた。

日本は次戦、20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイでチュニジア代表と対戦する。

【動画】日本がオランダ相手に空中戦を制す！