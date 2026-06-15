FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2－2の引き分けに終わった。

一進一退の攻防が続く中、後半開始早々にフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた日本だが、57分に中村敬斗が相手GKのニアサイドを撃ち抜く強烈なシュートを決めて同点に。7分後に再びリードを許したものの、89分に伊東純也の右CKに小川航基が頭で合わせ、最後は鎌田大地に当たったボールがネットを揺らした。

エールディヴィジで得点王に輝いた上田綺世は最前列で先発出場し、前半終了間際には鎌田のスルーパスに抜け出して決定機を迎えたが、無得点に終わった。それでも、強豪オランダ相手に2度追いついてのドローという結果には「2回リードされた中でしっかり追い付いて、チームとして勝ち点をもぎ取れたのはすごくポジティブだと思います」と手応えを示した。

その上で「試合を通して自分たちが引いて、ボールを握られている時間が長かったし、僕らが意図的にそういう距離を作っていた部分もありましたけど、なかなか相手のスペースを突いたり、ボールを収めたりというのは難しくて、攻撃の起点になるというのは多くできなかった」と振り返りつつ、「チームとして手応えを得られた部分もあったし、勝ち点自体はグループステージ通してすごく大きなものになると思うので、次に向けてポジティブに準備していきたいです」と強調した。

日本代表の次戦は日本時間21日に控えるグループF第2節で、チュニジア代表と対戦する。

【ゴール動画】ニアを撃ち抜いた中村敬斗＆鎌田大地による値千金の同点弾