日本代表DF長友佑都（FC東京）が、FIFAワールドカップ2026の初戦・オランダ代表戦を振り返った。

15日、8大会連続8回目のW杯に臨む日本の初戦が行われ、オランダと対戦した。2010年の南アフリカW杯では敗れていた相手。これまで勝ったことがない相手との対戦は、守勢となった中で前半はスコアレスで折り返すことに。後半先行を許すも、中村敬斗のゴールで同点に。しかし、再び勝ち越しを許したものの、88分にコーナーキックから小川航基がヘッド。これが鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ同点。2ー2のドローに終わり、勝ち点1を獲得した。

自身は5大会連続でのW杯に臨んだ長友。この試合では出番がなかったが、ベンチでは一際大きな声を出し、チームが一体感を持って戦うことに大きく貢献。試合後のインタビューでは「点取られては追いつかれ、取り返しての繰り返しで。最終的に引き分けに持ち込んで、勝ち点1を取れたのは、非常に良かった。日本人の魂を見せられたんじゃないかな」と、諦めずに粘り強く戦っていく姿勢を見せられた結果が、ドローに繋がったとした。

ベンチの様子についても長友は、「ベンチのメンバーも一緒に死ぬ気で戦うぞって言ってたので、声もガラガラだし、出た選手も出れない選手も一つになって戦った結果、こうやって追いついて、試合を勝ち点1持ってこれたんじゃないかな」と、ピッチに立っていない選手も一体感を持ってしっかりと戦えていたと振り返った。

長友はチームの出来に「団結してますね。ベンチの雰囲気を見れば、そのチームがどんな団結力を持ってるかっていうのがわかると思うので、今日見てもらえれば、レベルの違うベンチの熱さだったと思う」と、ベンチの差でもしっかりと勝てていたとコメント。ピッチに立ったイメージについては「局面で対人、バチバチ戦って、魂あふれるパフォーマンスを皆さんに見せたいと思うので、期待しててください。見せます」と、試合後でもその熱さは健在だった。

【動画】日本を救う！CKから小川航基のヘッド→鎌田大地のゴール！