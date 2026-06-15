FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表とオランダ代表が対戦した。

日本代表にとって8度目のワールドカップがついに幕を開ける。前回カタール大会から4年、森保一監督が続投した日本代表は大きく成長を遂げ、ブラジルやイングランドといったワールドカップ優勝国を撃破。欧州の第一線で活躍する選手を数多く擁する歴代最強の布陣で“最高の景色”、優勝を目指す。重要な意味を持つ初戦で激突するのは過去3度の準優勝を誇り、FIFAランキング8位につける強豪オランダだ。

日本は鈴木彩艶がゴールマウスを守り、渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝が3バックを形成。佐野海舟と鎌田大地のダブルボランチにウイングバック（WB）には堂安律と中村敬斗が入り、久保建英と前田大然のシャドー、最前列に上田綺世という布陣で臨む。対するオランダはフィルジル・ファン・ダイクやデンゼル・ダンフリース、フレンキー・デ・ヨング、ドニエル・マレンらがスタメンに名を連ねた。

前半はボールを保持するオランダに対し、日本はブロックを形成して構える展開に。3分には左からカットインしたコーディ・ガクポからボックス内のマレンにパスが渡り、強烈なシュートを放たれたがGK鈴木がスーパーセーブ。その後も我慢を強いられるが、左のガクポを堂安と久保の2枚でマークするなど粘り強い対応を続ける。34分にはタイアニ・ラインデルスの右CKからマレンのヘディングシュートが枠を捉えたが、GK鈴木とカバーに入った谷口が懸命に凌いだ。

43分には右サイドの崩しからチャンスを創出。久保が起点を作ったところからオーバーラップした渡辺がクロスを送り、中村が胸トラップから右足を振り抜くも枠の左へ。直後にはファン・ダイクのマークを外した上田が鎌田からのラストパスを受けてシュートを放つも、これもゴールマウスを外れた。前半はスコアレスで折り返す。

後半開始早々の51分、セットプレーのこぼれ球を回収されると、ライアン・フラーフェンベルフの長いクロスから攻め残っていたファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれ、オランダに先制を許す。それでも57分、久保が左に流れて深い位置で起点を作り、マイナス方向へのパスを収めた中村が右足でGKフェルブルッヘンのニアサイドを抜く強烈なシュートを決め、すぐさま試合を振り出しに戻した。

ところが日本の得点から7分後、ライン間でボールを受けたフラーフェンベルフが巧みなターンからボックス右角付近へ展開し、クリセンシオ・サマーフィルがカットインから左足でゴール左隅へコントロールショットを沈める。再びリードを許した日本はフレッシュな選手を次々と投入。ボールを保持する時間を増やす中で迎えた89分、伊東の右CKに小川航基が頭で合わせ最後は鎌田に当たってネットを揺らした。

試合は2－2で終了。日本代表の次戦は20日のチュニジア代表戦。オランダは同日にスウェーデン代表との第2節を戦う。

【スコア】

日本代表 2－2 オランダ代表

【得点者】

0－1 51分 フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）

1－1 57分 中村敬斗（日本代表）

1－2 64分 クリセンシオ・サマーフィル（オランダ代表）

2－2 89分 鎌田大地（日本代表）

【スタメン】

日本代表（3－4－2－1）

GK：鈴木彩艶

DF：渡辺剛（75分 冨安健洋）、谷口彰悟、伊藤洋輝

MF：堂安律（75分 菅原由勢）、佐野海舟、鎌田大地、中村敬斗、久保建英（75分 小川航基）、前田大然（66分 伊東純也）

FW：上田綺世（84分 塩貝健人）

オランダ代表（4－3－3）

GK：フェルブルッヘン

DF：ダンフリース、ファン・ヘッケ、ファン・ダイク、ファン・デ・フェン

MF：F・デ・ヨング、フラーフェンベルフ（81分 アケ）、ラインデルス（70分 Q・ティンバー）

FW：サマーフィル（70分 コープマイネルス）、マレン（70分 デパイ）、ガクポ（85分 ブロビー）

【ゴール動画】ニアを撃ち抜いた中村敬斗＆鎌田大地による値千金の同点弾