







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、遊撃レギュラーを務めるムーキー・ベッツ内野手の不調が長引いている。1日でも早い復調が待たれるところだが、チームやファンはもちろん、本人としてもかなり歯がゆい部分があるようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のベッツは日本時間11日終了時点で33試合、打率.185、6本塁打、17打点といった数字にとどまっている。開幕直後に右腹斜筋損傷による離脱を強いられた影響もあるのか、思うような打撃ができていない状況だ。











同メディアは「ベッツは今季、試行錯誤を重ねながら前向きな姿勢を保とうとしているが、結果が伴わないこともあって簡単な状況ではない。ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、調整過程がこれほど苦しいものになっている理由の一つは、これまで頼りにしてきた彼本来の才能や感覚だけでは十分でなくなっているからだという」と言及。



続けて、「大変だよ。以前は自然にできていたことが、今は自然にはできなくなっているんだ。自分には物事を理解したり解決したりする勘のようなものがあったけど、それも以前とは同じじゃない。これまで自然にできていたことの多くが、もう通用しなくなっている。だから新しい方法を見つけなければならない。でも、新しいものは一日で見つかるわけじゃない。時間も努力も必要なんだ」という本人のコメントを伝えている。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】