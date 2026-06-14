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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が、今季またしても物議を醸すプレーの中心となった。ピッツバーグ・パイレーツ戦でのスライディングを巡り、デーブ・ロバーツ監督も若手捕手に苦言を呈している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じた。



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問題の場面は5回に起きた。ラッシングは併殺を阻止しようと、二塁ベースカバーに入ったパイレーツのジャレド・トリオロ内野手へ向かって激しくスライディングした。











しかし、ラッシングはベースから大きく離れた位置へ滑り込み、直接内野手に接触する形となった。その結果、守備妨害が宣告され、パイレーツには即座に併殺が認められた。



ラッシングがプレースタイルを巡って批判を受けるのは、今季これが初めてではない。これまでにもコロラド・ロッキーズ、サンフランシスコ・ジャイアンツ、シカゴ・カブスとの試合での出来事を巡り、リーグ内から不満の声が出ている。



この日のラッシングの走塁について、ロバーツ監督は「彼の意図としては走路に入ろうとしたのだろうが、どこかの時点でベースへ向かう努力をしなければならない。だから、あれは賢明なプレーではない」と言及した。





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