◆ 坂口氏「チームは苦しいが、どんどん自分がやるんだという気持ちで…」

広島・岡本駿が14日、楽天戦に先発登板。7回107球・2安打8奪三振1四球無失点でチームトップタイの5勝目を挙げた。

14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・館山昌平氏は「昨年は中継ぎ投手として41試合で投げたが、直球の勢いはそのままにカットボールが非常に良くなったなと思う。このカットボールが打者陣はちょっと気になるので、高めの直球を振ってしまうのかな。先発に素晴らしい、良い転身をしましたよね」と好投の要因を分析した。

MCの坂口智隆氏が「カットボールも山がないというか、そのまま食いこんでくるので左打者は嫌ですよね」と語ると、もう1人の解説・佐伯貴弘氏は「嫌ですね。あれだけ直球も力があるし、その中で選択肢を1個増やさなければいけない。カットボールもすごくキレがある。膝元にも投げているし、良い投手ですよ」と称賛。坂口氏は「ちょっとチームは苦しいが、どんどん自分がやるんだという気持ちで投げこんでいってほしい。今日のような投球ができれば、もっと勝ち星というのは勝手についてくると思う」と激励を送った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』