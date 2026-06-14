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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、昨季限られた出場機会で苦しんだ後、今季はブレイクのシーズンを迎えている。ウィル・スミス捕手の負傷離脱によって出場機会を得ており、打撃だけでなくABSチャレンジでもチームに価値をもたらしているようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。



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ラッシングはABSチャレンジについて、捕手として判定に異議を唱えた場面では18回中11回成功し、成功率は61％。一方、打者としては3回中1回の成功で、成功率33％となっている。











ドジャースはスプリングトレーニング中、チーム全体としてABSチャレンジに苦しんでいた。しかし、レギュラーシーズン開幕からの2か月余りで改善を見せている。



ここまでチームは125回のチャレンジのうち73回に成功し、成功率48％を記録している。この数字はMLB全体で6位に位置しており、シーズンが進む中で判定への対応力を高めている表れだ。



しかし、捕手としてABSチャレンジの機会が多いラッシングについて、デーブ・ロバーツ監督は「あまり早い段階で使い果たしたくはない。重要な局面で、それだけの価値があるなら話は別だ。我々は常に話し合い、選手たちに教育している」と言及した。





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