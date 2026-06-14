「可能性は極めて低い」ドジャース、若手投手が“非売品”になった！？　米…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。合わせて、複数のプロスペクトが交換要員に挙げられているが、米メディア『ドジャースウェイ』は、リバー・ライアン投手については“非売品”ではと主張している。



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現在27歳のライアンは2024年シーズン途中にトミージョン手術を受け、そこから現在までメジャーからは遠ざかっている。ただ、マイナーでは今季ここまで7登板、3勝0敗、防御率2.81を記録している。











同メディアは「数々の故障や離脱期間、そして年齢を考慮しても、ライアンは依然としてMLBパイプラインのプロスペクトランキングで球団内6位に位置している。シーズン終盤に先発として起用したり、あるいはポストシーズンでブルペンから投入したりできるほどの才能を持つ投手がいるというのは非常に魅力的な話であり、どうやらドジャースもその価値を非常に高く評価しているようだ」と言及。



続けて、「一般的な見方として、タイガースはスクーバルの見返りとして、メジャーで通用する準備が整ったプロスペクト投手を求めていると考えられている。一部ではドジャースが獲得最有力候補だと考えられており、ライアンは模擬トレード案の常連となっている。しかし、たとえ見返りがスクーバルだとしても、チームがライアンを放出する可能性は極めて低いように思われる」と主張している。



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