







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、腰の故障で離脱しているタイラー・グラスノー投手が60日間の負傷者リスト（IL）に移行した。戦列復帰がさらに遠ざかる形となったが、本人もこうした現状にため息をついているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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グラスノーは5月上旬の試合中に腰を痛めると、同箇所のけいれんを理由にIL入り。そこからは約1か月が経過しているが、キャッチボールすらままならない状況が続いていると伝えられている。











そんな中、同メディアは「不快なんだよ。投球動作で体重移動に入ると、何かおかしな感覚がある。投げれば投げるほど、その部分がだんだん悪化してくるんだ。普通なら、投球を始める前にその違和感が完全になくなっていれば、山を越えたような状態になって問題は消える。そして全力で投げられるようになる。でも、まだそこまでたどり着けていない気がするんだ」という本人のコメントを紹介。



続けて、「現時点でチームにできることは、彼に回復に必要な時間を十分に与えることだけだ。背中の故障は症状が重くなりやすく、経過も予測しづらいため、復帰を急がせることはまったくないだろう」と記している。





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