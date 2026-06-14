







大谷翔平 最新情報

デトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手は、今季のトレード期限で動く可能性のある最注目の選手とされている。そこで、毎年積極的な補強を続けているロサンゼルス・ドジャースが、獲得の筆頭候補として結びつけられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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スクーバルは現在、肘の手術の影響で離脱している。それでも各球団は、シーズン終盤に向けてスクーバルの獲得を目指す準備を進めているという。











ドジャースにとって大きな問題は、フロントがスクーバル獲得のためにトッププロスペクトを放出するほど必要性を感じるかどうかだ。ドジャースはオフシーズンにフリーエージェント（FA）での獲得も狙えるため、若手を手放さずに済む可能性もある。



近年のドジャースは夏に高額な年俸を支払うことを避け、冬に資金を使ってロースターを構築することを優先してきた。確かにトレードでスクーバルを獲得できれば大谷翔平選手らと豪華な先発投手陣を形成するが、最近の動向を踏まえるとオフシーズンでの獲得が濃厚かもしれない。



注目の集まるスクーバルとドジャースの動向について、レビン氏は「こうした方針であっても、彼はドジャースに戦略の変更を迫る数少ない選手となり得る。彼を獲得したからといって、ドジャースが3連覇を達成できる保証はないが、その可能性は格段に高まるだろう」と言及した。





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