







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は13日（日本時間14日）、ロジャース・センターで行われたニューヨーク・ヤンキース戦に「3番・三塁」でスタメン出場。3回に、先制となる2試合連続の本塁打を放った。











0-0で迎えた3回のブルージェイズの攻撃。2死無走者となり、打席に3番の岡本が入る。



相手先発は、今季7勝を挙げているキャメロン・シュリトラー。その3球目、内角高めのシンカーを岡本が振り抜く。



打球はライナー性のあたりで、あっという間に左翼フェンスを超えた。岡本の2試合連続本塁打で、ブルージェイズが先制した。



その後、試合は終盤まで1ー1の接戦の展開となったが、9回にヤンキースが2点を奪って勝ち越しに成功。ブルージェイズは1-3で敗れ、今季成績を34勝37敗とし、ア・リーグ東地区3位につけている。



岡本は同試合で、15号本塁打を含む1安打1打点1四球を記録。今季成績は69試合出場で打率.231、15本塁打、41打点となっている。























【動画】このボールを…？岡本和真、弾丸ライナー15号本塁打がこちら！



MLB Japanの公式Xより













💥 2試合連発！第15号先制ホームラン



3番・サードでスタメン出場し、第2打席

インハイのボール球をうまく回転して捉え

レフトスタンドへと運ぶ🔥



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シュリットラーから1発を放ちました！

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