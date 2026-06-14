







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先月中旬、ブレイク・スネル投手が左肘遊離体の除去手術を受けた。最新の技術が用いられたこともあり術後の回復は良好な様子だが、チームは本人の意向に関わらず、今後の調整には時間を割くようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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左肘遊離体の除去手術は通常なら復帰まで2～3か月を要するとされているが、スネルは「ナノニードル」という新しい技術を用いた手術を受けた。従来の方式より患部の負担が少なく回復も早くなるとされており、5月初旬に同じ手術を受けたタリック・スクーバル投手は既に実戦復帰を果たしている。











同メディアは「スネルは約3週間前に手術を受けたものの、驚くべきことに既に投球練習は開始している。だが、彼は60日間の負傷者リスト（IL）に登録されているため、復帰は7月中旬頃になる見込みだ。デーブ・ロバーツ監督は、今後も慎重な対応を続ける方針であることを明らかにした」と言及。



続けて、「リハビリという段階はあるけれど、その後の調整プロセスについては、正確なスケジュールはまだ分からない。ただ、復帰まではまだ時間がかかるだろう。私たちは彼をしっかりケアしながら進めていくつもりだ。でも、ブレイク本人はこのプロセスを少しでも早めたいと思っているはずだ」という同監督のコメントを伝えている。





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