







2017年ドラフト1位で阪神タイガースに入団した馬場皐輔。仙台育英高、仙台大を経てプロ入りした右腕は、中継ぎとして結果を残しながらも、現役ドラフトや戦力外通告を経験してきた。紆余曲折のプロ人生を歩む中で、馬場がたどり着いた境地とは。横浜DeNAベイスターズで再出発を図る右腕が、その胸中を語った。（取材・文：石塚隆）





プロフィール：馬場皐輔

1995年生まれ、宮城県出身。高校時代は強豪・仙台育英高でプレーし、3年時は春夏連続で甲子園出場を経験した。卒業後は仙台大に進学し、2017年ドラフトで阪神から1位指名を受けた。その後は巨人でのプレーを経て、昨オフにはDeNAに育成選手として入団し、支配下契約を目指している。







「1年から起用するから」進学先の決め手となった仙台大監督の言葉

[caption id="attachment_269119" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]











1995年、宮城県出身。名門の仙台育英高校時代は、春と夏の甲子園でマウンドに立ったこともある。横浜DeNAベイスターズで同学年の選手は、東克樹や平良拳太郎、関根大気らがいる。果たして、馬場がプロを意識したのはいつの頃なのだろうか。



「高校3年生の夏の甲子園が終わったぐらいですかね」



馬場はプロ志望届を出さず、地元の仙台大学に進学した。



「仙台育英への入学は特待生ではなく一般入試でした。1、2年生のときはスタンドで応援していて、自分たちの代になったときにようやく背番号をもらえたんです。いろいろな大学から推薦をもらっていたのですが、強豪の大学へ行くと、また1、2年は試合に出られないだろうと考えていました。そんな時、仙台大の森本吉謙監督とお話しする機会があって、1年から起用するからうちに来ないか、という言葉を頂いて、行くことを決めたんです」



求めていたのは実戦の舞台。試合に出てなんぼ、という思いもあった。馬場は、森本監督の言葉通り、1年生から頻繁にマウンドに立ち、チームのため、そして自分のために腕を振った。結果、それがプロへの道へと繋がっていると考えているのだが、他にも要因があったという。





「そのタイミングで僕も投げていたので…」ドラ1指名へと繋がった大学時代

[caption id="attachment_269121" align="alignnone" width="1200"] 阪神・金本知憲監督のサインが入った交渉権確定のくじを持つ仙台大・馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]











ひとつ目は、2学年上にエースの熊原健人がいたことだった。熊原は、2015年のドラフトで2位指名されDeNAに入団している。



「当時、熊原さんはノーヒットノーランを達成したり、大学ジャパンに選出されるなど注目度の高いピッチャーで、大学にスカウトの方々がたくさん見に来ていました。そのタイミングで僕も投げていたので、目に入っていたのかもしれません」



そして打ち込まれ、なかなか抑えきれず苦しい思いをしていた3年生のとき、仙台大のコーチであり、元プロ野球選手だった坪井俊樹から徹底した指導を受け、レベルアップすることができたという。



「僕は1年生のときに真っすぐが150㎞に達していたんですけど、1、2年生のときは球威を武器に力任せで勝負してしまっていたんです。坪井コーチから配球や狙うコース、駆け引きという部分を教えていただき、それが4年になって再現できるようになりました」



エースとして臨んだ4年時の秋季リーグ戦では、通算イニング37回、5勝0敗、60奪三振、防御率0.49という好成績を残し、チームをリーグ優勝へ導き全国に名を轟かせた。



そして、2017年のドラフトで阪神タイガースから1位指名される。背番号は18。ただでさえメディアが大注目する阪神のドラ1である。ハチの巣をつつくような騒ぎの最中、馬場は掛かる期待とプレッシャーは凄まじかったと吐露する。



「それまで宮城県育ちで、県外に出たことがなかったので、まず環境の変化に戸惑いました。またプレッシャーしか感じられなくて、僕は全部受け止めちゃうタイプなので、そこも大変でしたね……。最初は先発だったので、能見篤史さんや岩田稔さん、秋山拓巳さん、西勇輝さん、メッセンジャー、岩貞祐太さん、そして藤浪晋太郎さんと肩を並べるぐらい頑張らないとローテーションには入れないので、本当に必死にもがいていた時期でした」



1年目、2年目はほぼ一軍での登板機会がなく辛酸を舐めたが、3年目に転機が訪れる。







「リリーフに向いているから勝負したらどうか」

[caption id="attachment_269155" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：産経新聞社】[/caption]











それは、中継ぎ転向だった。



「フレッシュオールスターのときに中継ぎで投げる機会があって、球威も出ていたんです。それ見た平田勝男二軍監督からリリーフに向いているから勝負したらどうか、と言われたんです」



転向初年度の2020年は、32試合に登板し2勝1敗9ホールド、防御率2.08をマークし、勝ちパターンも任された。



「ブルペンでは能見さんや藤川球児さん、岩崎優さんからいろいろ学ばせてもらって、リリーフとしての知識を増やしていきました」



翌2021年は自己最多となる44試合に登板し、3勝0敗10ホールド、防御率3.80を記録。その立場を不動のものにしたと思われた。



だがその後、馬場は出場機会を減らしていき、2023年の現役ドラフトで読売ジャイアンツへと移籍する。



「2022年からファームにいることが多くなり、若い選手も出てきていたので立場的には苦しいと分かっていました。だから現役ドラフトに掛かったときは、特に驚きはなかったですね」



巨人へ移籍したものの、1年目は1試合、2年目は8試合しか登板機会がなく、不完全燃焼のような状態で構想外となってしまう。厳しい現実。だが、馬場は顔を上げる。



「阪神にしても巨人にしても、伝統ある球団で学ばせてもらったことはたくさんありますし、それは僕の財産になっています。シビアな世界ですし、一軍で投げるには、これぐらいの実力がなければダメなんだってハードルの高さは理解することができました」



だからこそ新天地となるDeNAでは、より成長した自分を見せなければいけない。野球を辞めてしまう選択もあったというが、巨人から構想外を告げられて、すぐにDeNAから獲得のオファーがあったという。選手は、求められているうちが花である。



「すぐ連絡を頂いたので、気持ちが切れる暇はありませんでした。来て欲しいとありがたい言葉を頂いたので、現役にこだわってやれるところまでやってやろうって」



味方も敵も勝手知ったるセ・リーグの球団。入団が決まると自主トレをともにした佐々木千隼や、阪神時代の同僚である浜地真澄らに連絡を取り、情報を収集した。



自分のここまでのプロ人生を振り返り、馬場は優しい表情を見せ正直に語るのだ。











[caption id="attachment_269114" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]

















「自分のストーリーが途切れた」新たな“馬場皐輔”へ

[caption id="attachment_269118" align="alignnone" width="1200"] 横浜DeNAベイスターズの馬場皐輔【写真：編集部】[/caption]











「阪神で6年間、巨人で2年間支配下でプレーをして、ここで一旦自分のストーリーが途切れたと感じているんです。ドラフト1位だから自分を保ちつづけなきゃいけない、みたいな変なプライドがあったんですけど、それが全部なくなって、邪念から解放された感じなんです」



澄んだ声があたりに響く。



「引きずっていることはまったくなく、区切りはついたので、ひとりの“馬場皐輔”として、また新たにって気持ちです」



紆余曲折を経てたどり着いた現在地。自身をブラッシュアップしながら支配下登録を目指す馬場は、今後について次のように語る。



「結果に繋げるには、やはり準備が一番大切になってくるので、そこだけは後悔はしたくないですね」



マウンドに行くまでの準備こそが、未来を作る糧となる。一軍で投げられる機会が訪れるかはまだ分からないが、阪神時代に経験した横浜スタジアムの光景を、馬場は昨日のことのように覚えている。



「いろいろなチームと対戦してきましたが、ベイスターズのファンの方々の一体感というのが一番すごいんじゃないかと思っているんです。声がダイレクトに届くというか、ずっと嫌だったんですよ……今は敵ではなくて良かったと思っています」



そう言うと馬場は笑った。近い将来、地響きのような声援を背にし、ピンチの場面で堂々とマウンドに立つ馬場の姿を見てみたい――。



（取材・文：石塚隆）



【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

















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【了】