







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は13日（日本時間14日）、レート・フィールドで行われたシカゴ・ホワイトソックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。初回に、今季14号となる先頭打者アーチを放った。



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初回、大谷はホワイトソックス先発のショーン・バークと対戦した。



バークが投じた高めのストレートを豪快に振り抜くと、大きな当たりが右翼スタンドに着弾。出場3試合連続弾となる大谷の14号先頭打者アーチで、ドジャースが先制した。



さらにドジャースは、この後に2点を加えて初回から3点を奪う。その後も5番マックス・マンシーが2本の本塁打を放つなど、効果的に加点してリードを広げた。



ドジャース先発・山本由伸は8回2死まで完全投球の快投を披露。投打が噛み合ったドジャースが7-1で勝利を収め、山本は今季7勝目を挙げた。



大谷は同試合、本塁打を含む3打数1安打3四球。ここまで68試合に出場し、打率.305、14本塁打、41打点、6盗塁を記録している。























【動画】豪快すぎる！大谷翔平、14号先頭打者アーチがこちら

MLB Japanの公式Xより













💥 第14号先頭打者ホームラン！

先発の を援護する1発



第1打席、試合の第2球のフォーシームを捉え

ライトスタンドに豪快に叩き込む🔥



👉昨日は左膝の炎症の影響で欠場するも

今日はスタメンに復帰し、自身3試合連続弾です🎉…

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【了】