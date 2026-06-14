オーストリアサッカー協会（OFB）は13日、同国代表を指揮するラルフ・ラングニック監督との契約をEURO2028まで延長したことを発表した。

現在67歳のラングニック監督はかつてホッフェンハイムやライプツィヒ、マンチェスター・ユナイテッドを指揮。2022年6月からは母国の代表チームを指揮し、ここまで27勝8分け10敗の戦績を収め、EURO2024、FIFAワールドカップ2026と国際主要大会の本大会進出へ導いてきた。

現行契約はFIFAワールドカップ2026大会終了までとなっているなか、ミランといったクラブチームの新指揮官の候補として名前が挙がっていたが、今回の契約延長によって今後もオーストリア代表を指揮することが決定した。

OFB監査役会会長のヨーゼフ・プレル氏は、今回の契約延長に際して以下のコメントを残している。

「ワールドカップ開幕直前に、この素​​晴らしいニュースをファンの皆様にお伝えできることを大変嬉しく思う。これは、団結と共通のスポーツ目標に向けた重要なメッセージとなる。今回の合意は、代表チームにとって特に重要な意味を持つ」

「ラルフ・ラングニック監督に心から感謝を申し上げる。オーストリア代表とチームに留まるという彼の決断は、このプロジェクトが彼にとってどれほど重要であるかを物語っており、まさに情熱の結晶だ」

今回のワールドカップでグループJに入っているオーストリアは16日に開催される初戦でヨルダン代表と対戦する。

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