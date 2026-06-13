ＤｅＮＡが10点差でロッテに大勝

先発投手：ＤｅＮＡの篠木健太郎が5回5失点の好投（8安打3奪三振）、ロッテの田中晴也は1回1/3回7失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ＤｅＮＡが2点を追加 2回表：ＤｅＮＡが8点を追加 4回表：ＤｅＮＡが5点を追加 注目選手：ロッテの西川史礁が1本塁打、2打点の活躍、ロッテの宮崎竜成が1本塁打の活躍、ロッテの愛斗が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 62 33 27 2 .550 -
2 阪神 60 32 27 1 .542 0
3 ヤクルト 62 33 28 1 .541 0
4 DeNA 62 25 35 2 .417 8
5 広島 59 21 35 3 .375 10
6 中日 62 21 40 1 .344 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 63 39 22 2 .639 -
2 ソフトバンク 61 36 25 0 .590 3
3 オリックス 62 34 27 1 .557 5
4 日本ハム 64 35 29 0 .547 5
5 ロッテ 62 30 30 2 .500 8
6 楽天 61 23 37 1 .383 15