







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの熊谷敬宥は13日、セ・パ交流戦のオリックス・バファローズ戦に「8番・遊撃」で先発出場。2回に、外野に抜けそうな当たりを好捕するシーンがあった。











阪神が1-0とリードして迎えた2回。オリックスの攻撃で、2死走者なしで打席には8番・若月健矢が入った。



若月は阪神先発・髙橋遥人のストレートを打ち返すと、打球はセンター前に抜けるかと思われた。しかし、これを遊撃の熊谷がダイビングキャッチ。さらに素早い送球で、打者走者をアウトにした。



さらに打撃では、6回に2死満塁の場面で左翼への2点適時打をマーク。熊谷の投打での活躍もあり、阪神が6-3で勝利した。



チームは今季成績を33勝27敗1分として、首位・読売ジャイアンツとのゲーム差は0.5となっている。



同試合で活躍した熊谷は、ここまで30試合に出場し、打率.283、7打点、3盗塁。守備のみでなく、打撃面でも好調を維持している。























【動画】この守備範囲！熊谷敬宥のダイビングキャッチがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













野手もエースを盛り立てる



熊谷敬宥がファインプレー

飛びついてから送球も正確



⚾️オリックス×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】