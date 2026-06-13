







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、首の負傷により欠場が続いていたウィル・スミス捕手が10日間の負傷者リスト（IL）に入った。1日でも早い回復が待たれるところだが、今後の見通しは不透明な部分も大きいようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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スミスは同7日に首の違和感を訴え、同日から4試合連続で欠場している。同11日の試合後には、デーブ・ロバーツ監督がIL入り濃厚と明言したことも伝えられていた。











同メディアは「ドジャースは木曜日、スミスを正式にILに登録し、代わりにチャッキー・ロビンソン捕手を昇格させた。スミスは首の張りに悩まされており、ここ4試合を欠場している。また、ロサンゼルスタイムズのマディ・リー記者によると、IL入りは同8日にさかのぼって適用されるという」と言及。



続けて、「スミスは6月19日からメジャーの試合に復帰する資格を得るが、その時点で実際に復帰できる状態にあるかどうかは不透明だ。また、首の張りを引き起こした原因は公表されていないため、いつ完全に回復するのかを正確に予測するのは難しい」と記している。





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